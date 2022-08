Juventus: due squadre su Arthur Melo

29-08-2022 14:30

Non solo Fagioli e Rovella. Nella lista dei partenti bianconera vi è anche il nome di Arthur Melo, con la Juventus che sta lavorando per definire la propria uscita che sarebbe propedeutica anche all’arrivo di Paredes dal PSG. In queste la dirigenza bianconera starebbe portando avanti i contatti con entrambi i club. Sul brasiliano ci sono lo Sporting Lisbona e l’Everton, che è alla ricerca di un centrocampista centrale. Cherubini ed Arrivabene hanno aperto all’addio in prestito, ma solo ad un pagamento condiviso dell’ingaggio tra la Juve ed il club in cui eventualmente si trasferirà.

