L’avvocato di Paulo Dybala, Luca Ferrari, nel corso dell’interrogatorio del giocatore, ha parlato di una richiesta di 54 milioni nei confronti del club: sul piatto i 3,8 milioni della manovra stipendi e il mancato rinnovo

23-03-2023 09:50

La Juventus si trova costretta a schivare tentativi a destra e a manca. Nel mese di aprile il club bianconero conoscerà l’esito del suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione di 15 punti ricevuta per il caso plusvalenze, ma il club bianconero si trova a fronteggiare anche altre questioni legate alla manovra stipendi.

Juventus, la richiesta di 54 milioni di Dybala: pronta la causa

Se fino a qualche tempo fa l’argomento caldo era rappresentato dalla famosa “carta Ronaldo”, con il portoghese che vantava un credito nei confronti del club bianconero; ora la questione sembra riguardare il suo ex compagno di reparto Paulo Dybala. Nel corso dell’interrogatorio dell’ex juventino nell’ambito dell’inchiesta per le plusvalenze, il suo avvocato Luca Ferrari ha parlato di una richiesta di 54 milioni nei confronti della Juventus e di una causa che potrebbe arrivare già nel mese di aprile se il club non dovesse sanare la sua posizione.

Dybala: manovra stipendi e arretrati, i motivi della richiesta

A riportare la posizione di Paulo Dybala, stando a quanto scrive La Repubblica, è stato il suo avvocato Luca Ferrari che sollevato dal segreto professionale ha spiegato alla Guardia di Finanza che il giocatore non ha mai rinunciato ai 3,8 milioni di euro dovuti dopo la famosa manovra stipendi. Ma l’avvocato ha spiegato anche che resta anche un altro contenzioso aperto con la Juventus e che riguarda il mancato rinnovo contrattuale della Juventus. Secondo delle scritture private che risalgono all’aprile del 2022, la Juventus aveva già annunciato un accordo per 54 milioni. L’avvocato Ferrari sarebbe pronto a richiedere la differenza su cinque stagioni di quanto il calciatore avrebbe percepito alla Juventus e quanto invece percepisce con la Roma.

Dybala-Juventus: la lunga trattativa e poi la rottura

La trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo contrattuale era cominciata nell’estate del 2021, a ottobre poi integrata con la manovra stipendi. Ma in quel frangente si è aperto un contenzioso relativo alle commissioni degli agenti. A gennaio il primo cambio di rotta da parte della società bianconera e a marzo una proposta molto inferiore rispetto a quella iniziale. In quel momento arriva la rottura con Ferrari che a maggio chiede una cifra di 5 milioni di euro al club bianconero per chiudere i due contenziosi. La risposta è negativa e la controproposta del club (3 milioni subito o 4 in due anni) non trova però nessuno riscontro scritto. Ora però l’attaccante argentino si prepara a dare battaglia.