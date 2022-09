16-09-2022 08:28

Di rimpianti non si vive ma è singolare quanto sta accadendo alla Juventus in questi giorni bui. Mentre la squadra annaspa alla ricerca dell’identità perduta, mentre si moltiplicano le voci di esonero per Allegri e spuntano a frotte i nomi dei suoi possibili sostituti – da De Zerbi a Montero – l’ultima beffa per i tifosi arriva ripensando al mercato estivo. Già le cessioni invernali di Kulusevski e Bentancur avevano lasciato diverse “vedove” tra i fan ma è l’avvio boom di Dybala alla Roma a scatenare l’ultima polemica.

Per Dybala già quattro gol con la Roma

Lasciato andar via a parametro zero, dopo aver interrotto ogni trattativa e senza neanche formulare un’offerta per il rinnovo di contratto perché non rientrava più nel progetto, Dybala alla Roma è rinato. Sei partite giocate di fila, quattro gol (due al Monza, uno all’Empoli e uno ieri all’Helsinki).

Dybala in gol dopo 69 secondi, un record per la Roma

Ieri la Joya è partita in panchina nel match di Europa League, ma appena è stato fatto entrare da Mourinho ha segnato al primo pallone giocato.

La rete di Paulo Dybala dopo 69 secondi dal suo ingresso in campo è la marcatura più rapida messa a segno da un giocatore della Roma subentrato a gara in corso in Europa League.

I tifosi della Juventus rimpiangono Dybala

Appena normale, dunque, che i tifosi della Juventus rimpiangano l’argentino sui social anche quelli che fino a poco fa erano scettici: “La coppia stratosferica Dybala-Vlahovic una delle cose distrutta dall’arroganza del presidente Andrea Agnelli. Sulla lista di queste cose anche la Juventus”, oppure: “Arrivabene ha cacciato Dybala per una ripicca personale. Ed oggi si vedono le conseguenze nella povera Juve” e ancora: “Dybala sta giocando quasi sempre. Ma non era sempre rotto?”

C’è chi scrive: “Cara Juventus visto che manca un creatore di gioco offensivo vi consiglio di prendere Dybala ha una clausola rescissoria di 20mln e si accontenta da voi di 10mln all’anno! Sarebbe l’ideale visto che ve lo siete fatto sfuggire in estate” e poi: “Dybala alla Roma è un giocatore integro. Coincidenze? Io non credo!”

Il web è scatenato: “Penso alla nostra situazione e poi vedo Dybala e impazzisco…” e ancora: “sto cercando di convincermi che il Dybala della Juve e il Dybala della Roma siano due persone diverse e che il nostro si sia solamente ritirato dal calcio”.

Infine anche i tifosi dell’Inter ricordano come Dybala sembrava destinato a essere un giocatore nerazzurro: “A Dybala quest’anno non verrà nemmeno un raffreddore ma noi siamo a posto con Correa. Grazie Steven“.