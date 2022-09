15-09-2022 22:52

Dopo il ko con il Ludogorets, la Roma non fallisce l’appuntamento casalingo contro l’Helsinki nella seconda giornata dell’Europa League. Dopo un primo tempo con tante occasioni sprecate, la squadra di Mourinho si esalta nella ripresa e ci pensa il solito Dybala a risolvere la situazione con una giocata delle sue. Un gol che scatena l’entusiasmo dei fan giallorossi ma anche il rimpianto dei tifosi di Juventus e Inter.

Roma: i tifosi innamorati di Dybala

Nel primo tempo la Roma fa fatica a trovare i giusti ritmi di gioco contro la formazione finlandese. Troppo lento e prevedibile il gioco dei giallorossi che non riescono a sfondare le linea nemiche nonostante la superiorità numerica. E allora i tifosi puntano tutti sul talento di Dybala: “Finché giochiamo in maniera così prevedibile e con un fraseggio così lento saremo sempre totalmente dipendenti dalle giocate di Paulo Dybala”.

Il gol della la Joya scatena anche la reazione di alcuni tifosi della Juventus: “Fa ridere pensare ai maghi del mercato juventino che hanno lasciato andare Dybala per mettere insieme un’accozzaglia di ex giocatori, gente rotta e ragazzini di mezza tacca”. Ma anche i tifosi dell’Inter hanno i loro rimpianti: “Dybala, altro colpo da biliardo da fuori area con il sinistro. Noi però abbiamo Correa, non c’era spazio”.

Derby social: gli sfottò alla Lazio

La pesante sconfitta della Lazio sul campo del Midjylland prova reazioni anche tra i tifosi della Roma che passano all’attacco e sui social si scatenano: “Devo ammettere che si inizia finalmente a vedere la mano di Sarri”, ironizza Max sulla manita subita dai biancocelesti. E ancora: “Dopo il 5-1 presto che anche in Europa gli arbitri siano contro Sarri e la Lazio”. Mentre per Albo la colpa è tutta dell’ex tecnico di Napoli e Juventus: “Sarri è un Guardiola che ci ha creduto molto meno”.

Roma, i tifosi dicono no alla maglia europea”

La squadra di Josè Mourinho, in occasione della gara con l’Helsinki, è scesa in campo con la terza maglia con sfondo scuro e linea grigie e rosa. Una soluzione che però non sembra entusiasmare i tifosi: “Non possiamo giocare con la maglia della Juventus”. E in tanti la pensano così: “La maglia non è neanche brutta ma non è la maglia della Roma, e no ai numeri rosa”. Mentre Mr. Brillante la vede in maniera differente: “Capisco l’aspetto romantico di riunire Dybala e Belotti ma la maglia del Palermo mi pare troppo”.