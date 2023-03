Il tecnico bianconero ha abbandonato la panchina durante i minuti di recupero lasciando a Bonucci il compito di dare indicazioni ai giocatori: poi la spiegazione ai giornalisti

20-03-2023 11:23

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Al triplice fischio di una gara della Juventus, Massimiliano Allegri è solito catapultarsi negli spogliatoi, spesso salutando solo di sfuggita il collega della squadra avversaria. Nel big match di ieri a San Siro contro l’Inter, però, il tecnico bianconero non ha neanche atteso il fischio finale: Allegri ha lasciato la panchina della Juventus prima della fine della partita.

Juventus e le fughe di Allegri dalla panchina

Massimiliano Allegri è abituato a vivere con intensità i finali di partita della Juventus, soprattutto quando la sua squadra è in vantaggio di un solo gol: situazione che in questa stagione s’è ripetuta molto di frequente. L’abbiamo visto spesso agitarsi e urlare in direzione dei propri giocatori, per poi esultare al fischio finale e precipitarsi immediatamente negli spogliatoi, a volte salutando solo distrattamente l’allenatore della squadra avversaria. Contro l’Inter, però, Allegri s’è comportato diversamente.

Juventus, Allegri negli spogliatoi prima del fischio finale

Nella partita di San Siro contro l’Inter, infatti, il tecnico della Juventus è addirittura uscito dal campo prima del fischio finale: Allegri è scappato negli spogliatoi durante i minuti di recupero. Mentre la sua squadra era impegnata a difendere il vantaggio di 1-0 sui nerazzurri Allegri ha lasciato la sua postazione davanti alla panchina bianconera. A quel punto a dare indicazioni alla Juventus da bordo campo fino al 95’ è rimasto Leonardo Bonucci.

Allegri negli spogliatoi per evitare la squalifica

Nella conferenza stampa post-partita, Allegri ha poi spiegato il perché sia scappato negli spogliatoi prima del fischio finale di Inter-Juventus. L’allenatore si era innervosito per alcune decisioni dell’arbitro Chiffi e per evitare di perdere la testa e incappare in un provvedimento disciplinare ha scelto di allontanarsi.

“Sono uscito dal campo perché mi stavo innervosendo, volevo evitare un’ammonizione visto che sono diffidato”, ha dichiarato Allegri. In quell’occasione il tecnico della Juventus ha mostrato grande fiducia nella sua squadra. “Volevo evitare di essere espulso o ammonito nuovamente. In quel momento non c’era più bisogno di me. La squadra si stava difendendo bene”, ha aggiunto Allegri ai giornalisti.