L’Inter si arrende in casa contro la Juventus: la sconfitta della squadra di Inzaghi però scatena le proteste per il presunto fallo di mano di Rabiot in occasione del gol del vantaggio

19-03-2023 22:50

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sarà una settimana di tensione altissima quella che si vivrà dopo il derby d’Italia tra Inter e la Juventus. Sono i bianconeri a portare a casa i tre punti grazie alla rete segnata da Kostic nel primo tempo, ma in occasione del gol c’è un presunto fallo di mano di Rabiot, destinato a far discutere a lungo e che già agita gli animi dei tifosi che si sfogano sui social.

Inter, la rabbia dei tifosi contro arbitro e Var

I tifosi dell’Inter sono inferociti nel primo tempo dopo il gol del vantaggio della Juventus. In occasione della rete di Kostic, per i fan interisti c’è un fallo di mano da parte di Rabiot e sui social esplode la protesta: “Nonostante i 15 punti di penalizzazione, non cambierete mai. Ladri siete e ladri resterete”, scrive Aldo. La pensa allo stesso modo anche Turidda: “Sempre con loro, è sempre la stessa storia”. Mentre c’è chi scrive: “Io posso accettare tutto. Ma nel 2023 dopo ciò che è successo una settimana prima, la frase “non ci sono immagini” per valutare il fallo di mano di Rabiot è ridicola”.

I tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra e pubblicano sui social il fermo immagine che mostrerebbe il fallo di mano del francese: “Chiudete tutto. E’ inutile dare un -15 per riportare la Juventus su a forza di gol irregolare. Mano clamorosa rivista al Var e gol convalidato”, scrive Linea. E ancora: “Ormai al peggio non c’è mai fine quando ci sono di mezzo loro”, il commento di Romeo.

Inter, Inzaghi ancora sotto accusa: neanche il Var lo salva

Il gol discusso della Juventus non salva Simone Inzaghi dalle accuse dei tifosi. Se la rete della Juventus è da rivedere attentamente alla moviola, va anche detto che i nerazzurri non hanno giocato una gara di spessore con tanti errori come accaduto anche in altre circostanze. “Zero idee, zero gioco. Ma dove vogliamo andare? Arbitraggio scandaloso ma questa Inter di più”, il commento di Lothar. La pensa allo stesso modo anche Foden: “Nona sconfitta stagionale per il mago di Piacenza contro Fagioli, cetrioli, Soule, Gatti e cani. Schierare Brozovic e Dumfries è autolesionismo”. Mentre Massimo commenta: “Ma Inzaghi che partita sta vedendo? Sostituisce Lukaku, il migliore dei suoi e lascia dentro Lautaro, piombato in uno dei suoi periodi bui”.

Inter, la posizione di Dumfries scatena i social: Ma che fa?

In occasione del gol del vantaggio della Juventus a scatenare i social non è la decisione di arbitro e Var sul presunto fallo di mano di Rabiot ma anche la strana posizione difensiva assunta da Dumfries che per difendere finisce per mettersi davanti a Onana impedendogli la visuale: “Trovatemi il motivo per il quale Dumfries si trovai avanti la linea visiva di Onana. Giuro che se mi esprimo mi danno 15 anni”, scrive Sam. Anche Francesco punta il dito contro l’olandese: “Nell’azione del gol seguite Dumfries che molla tutto e si piazza lì convinto di difendere il tiro sulla linea senza pensare che è davanti a Onana”. Mentre El Principe sintetizza: “Se lo vendiamo a 30 milioni è un furto superiore a quello del professore nella casa di carta”.