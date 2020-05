Juventus, esplode la furia di Higuain: "Codardi"

Gonzalo Higuain sarà l’ultimo giocatore della Juventus a rientrare in Italia dopo il via libera agli allenamenti individuali nei centri sportivi concesso dal Governo ai club di Serie A. Mentre Cristiano Ronaldo è già rientrato, e con lui quasi tutti gli altri giocatori europei, il Pipita è atteso a Torino solo tra domenica e lunedì, con un volo proveniente dall’Argentina, e arriverà anche dopo i brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Dopo l’atterraggio lo aspetta una quarantena di 14 giorni, poi potrà tornare ad allenarsi con i compagni, a due mesi e mezzo dallo stop.

Il futuro dell’ex nazionale albiceleste non è più in Italia: il giocatore rientrerà per terminare il campionato, ma un rinnovo è ormai fuori discussione e un addio anticipato in estate, a un anno dalla scadenza naturale del contratto, è sempre più probabile. Il futuro potrebbe essere negli Stati Uniti, in MLS, o al River Plate: la Juve sta già cercando i sostituti.

Le prevedibili critiche sui social dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla sua volontà di rientrare nel Bel Paese sono state rimbeccate da papà Jorge, che in un’intervista a TNT Sports è stato durissimo: “Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l’intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. E’ povera gente, perde tempo”.

Poi, ancora una volta, ha sottolineato la professionalità del figlio, negando un ritorno al River: “Non è ancora il momento. Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River”.

