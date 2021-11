Juventus, esplode la rabbia dei tifosi: “Succede sempre a noi”

13-11-2021 08:35

La pausa per le nazionali continua a essere un problema per tutte le società. Tanti giocatori che lasciano il ritiro e vanno in giro per il mondo per provare a dare una mano alla propria nazionale ma molto spesso riportano infortuni. E’ il caso di Paulo Dybala che ora tiene in apprensione i tifosi della Juventus.

Il calciatore argentino ha dovuto lasciare il campo dopo solo 45 minuti nella sfida contro l’Uruguay per un problema muscolare. Un guaio non da poco visto che il giocatore sudamericano è in questo momento l’attaccante più pericoloso a disposizione di Massimiliano Allegri. Dal Sud America sono arrivate ancora notizie molto frammentarie sulle condizioni di salute del calciatore ma tanto basta per tenere in ansia i tifosi.

Juve: la rabbia dei tifosi sui social

Sui social esplode la rabbia dei tifosi bianconeri che stanno vivendo una stagione particolarmente complicata e ogni volta che arriva la pausa delle nazionali cominciano a temere il peggio: “Una volta che lo fanno giocare si fa pure male, sono nero. L’unico attaccante decente che abbiamo. Forza Paulo, spuriamo non sia nulla di serio”.

La sosta per le nazionali potrebbe dunque creare ulteriori problemi alla stagione bianconera come scrive anche un altro tifoso: “Resoconto ad oggi della pausa nazionali: Dybala uscito per un problema muscolare, Chiesa riempito di botte e vistosamente zoppicante. E c’è ancora un’altra partita da giocare”. Del resto le notizie che arrivano dall’altra parte del mondo non sono proprio esaltanti visto che a distanza di poche ora è emerso anche il possibile infortunio di Betancur che mette la Juventus ancora di più in difficoltà.

L’infortunio di Dybala nella notte italiana non è stato ancora riportato in maniera approfondito dai media italiani e per questo i fan della Juventus provano a scovare indizi in giro per il web: “Ho cercato riscontro da chi ha visto la partita. Per Dybala dovrebbe trattarci di una botta al sole rimediata dopo 7 minuti che ha generato un sovraccarico muscolare. Non dovrebbe essere nulla di grave e lo stesso giocatore ha pubblicato un posto su Instagram piuttosto rassicurante”.

