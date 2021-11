Ambra e la separazione irreversibile da Allegri: foto eloquente

11-11-2021 13:21

Nulla di riservato rimane, nella storia dall’epilogo sicuramente sofferto ma altrettanto frammentario, tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Quando, quattro anni fa, si palesò quell’abbraccio da copertina si sollevò una curiosità senza proporzioni, ammettiamolo, al pari di quel che riguarda oggi la loro tormentata separazione. Chi è la presunta nuova compagna dell’allenatore? Chi è che lascia trapelare i dettagli della conclusione della relazione tra Ambra e l’allenatore della Juventus, di cui lui non intende fare parola?

Le indiscrezioni su Allegri, dopo l’addio a Ambra

Perché Allegri, interrogato anche in conferenza stampa, non riesce a chiudere fuori quel privato che invece diventa protagonista anche delle sue prestazioni da tecnico? Allora, anche il settimanale Oggi si è concentrato sull’identità di questa signora quarantenne con la quale l’allenatore si sarebbe intrattenuto e che, come già noto, sarebbe tra le motivazioni della decisione di Ambra di interrompere questo rapporto dopo – pare – aver già ragionato e riflettuto sull’opportunità di ricucire la storia con l’allenatore, come spiegato in un post ormai celebre pubblicato dalla figlia, Jolanda Renga.

Secondo quanto risulta al settimanale, la signora sarebbe

“stata sorpresa venerdì 22 ottobre a far visita all’allenatore della Juventus dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società. Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora”.

Dettaglio numero due, in questo nuovo scenario, riguarda la volontà della società di fare schermo, anche per quanto riguarda il suo tecnico anche se sarebbe perfettamente allineata sulla vicenda e anche sull’identità di questa presunta compagna:

“Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì”.

L’ombra tra Ambra e Allegri

Dunque, questo allontanamento sarebbe da imputare alla presenza di una figura importante, presente e molto vincolata alla Juventus, tant’è che c’è chi azzarda sulla sua identità. A differenza del diretto interessato che, stretto dalle domande, non intende tergiversare né trascinare oltre la questione dopo la formale comunicazione del suo no comment, visti e considerati anche i problemi che lo affliggono sul versante professionale.

Il passato che ritorna

Nel 2017, Alberto Dandolo aveva scritto di una donna vicina all’allenatore che aveva a sua volta sofferto per il legame tra Allegri e Ambra, che all’epoca palesarono il loro amore senza nascondersi più agli occhi indiscreti del giornalismo e dell’opinione pubblica.

Anzi, da allora, Ambra ha sempre palesato di non tollerare gli attacchi reali e virtuali degli haters replicando, anche in tempi più recenti, a quanti ricoprivano di insulti il suo compagno. Poi, certo, è stata la stagione del dolore, dei post, delle indiscrezioni e anche di quel che ne è venuto come Striscia la Notizia e una serie di incognite tutte da capire.

Tutte tranne una: che qualcosa ormai si è rotto e, adesso, si può solo parlare di irreversibile senza che ciò offuschi i fatti (possibilmente) e un nuovo inizio, una volta sciolti i nodi del presente.

