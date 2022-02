Juventus, Fabio Capello: "Sarà fondamentale il rientro di Dybala"

23-02-2022 23:30

La Juventus ha pareggiato 1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Una partita caratterizzata dal gol di Vlahovic dopo 31 secondi dal debutto e dalla disattenzione di Rabiot (in concorso con De Ligt) che è costata ai bianconeri la vittoria.

L’ex allenatore Fabio Capello, ora opinionista sportivo, ha detto la sua sulla gara di ritorno e sull’importanza del rientro di Paulo Dybala:

“La Juventus ad un certo punto si è abbassata troppo, per questo al ritorno sarà fondamentale il rientro di Dybala perché serve qualità in quella zona del campo. Morata e Vlahovic da soli non bastano. A quel punto però, con l’argentino, centrocampo e difesa devono stare attenti, servirà tanto equilibrio”.

