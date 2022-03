Juventus, Federico Chiesa torna finalmente a camminare senza stampelle

07-03-2022 18:57

Sta proseguendo senza particolari intoppi il percorso di recupero di Federico Chiesa. L’esterno bianconero, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio riportata lo scorso gennaio, si è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione dell’articolazione e ora sta svolgendo le terapie in palestra per ritrovare la mobilità perduta. Il percorso, soprattutto a livello di fisioterapie e di rinforzo muscolare, sarà ancora molto lungo, ma intanto arrivano le prime soddisfazioni.

In un video pubblicato su Instagram, della durata di appena quattro secondi, si vede l’attaccante ex Fiorentina camminare senza stampelle in palestra, l’equilibrio ancora precario, ma una grande iniezione di fiducia in vista del recupero. “Si ritorna a camminare” la caption sotto il video.

