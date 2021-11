Juventus-Fiorentina, problema per Chiellini nel riscaldamento: gioca Rugani

06-11-2021 18:26

Giorgio Chiellini non giocherà Juventus-Fiorentina. La gara delle 18, in programma per la 12esima giornata di Serie A, vedrà infatti Daniele Rugani al fianco di De Ligt, dopo che il capitano bianconero era stato inizialmente schierato tra i titolari da Max Allegri.

Il difensore della Juventus ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento sul campo dello Stadium, ad un quarto d’ora dall’inizio del match: niente da fare per Chiellini, out per una sfida essenziale in casa bianconera, dopo due sconfitte consecutive.

Allegri deve già rinunciare a Szczesny, k.o per una botta al costato e non convocato per il match tra Juventus e Fiorentina. Al posto del polacco in campo Perin, con Danilo, Rugani, De Ligt ed Alex Sandro a comporre la retroguardia a quattro.

Per Rugani, confermato alla Juventus dopo il prestito al Cagliari, si tratta della prima gara da titolare in questo 2021/2022. Non solo, visto che non aveva mai giocato in Serie A negli ultimi mesi, con soli otto minuti disputati in due sfide di Champions League.

Causa affaticamento muscolare non è disponibile per l’anticipo delle 18 nemmeno Bonucci, convocato comunque per le due decisive sfide della Nazionale azzurra contro Svizzera e Irlanda del Nord. Da valutare Chiellini a tal riguardo, dopo il problema all’adduttore accusato poco prima della partita contro il team Italiano.

In questi primi tre mesi di stagione, Chiellini ha saltato la gara contro lo Spezia per febbre, ma per diverse è rimasto in panchina in virtù della coppia centrale a cui Allegri fa maggiore affidamento, Bonucci e De Ligt. Sei le presenze da titolare in Serie A, solo 7 minuti giocati in Champions.

