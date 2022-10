Della disfatta della Juventus a Haifa contro il Maccabi ormai c’è una letteratura (sportiva, si intenda) che non fa che alimentare la convinzione che più di un fattore concorra a una delle crisi più profonde dell’ultimo decennio e della gestione Andrea Agnelli. Di critiche ne sono arrivate da opinionisti, esperti, tifosi illustri ed ex campioni: nulla che lasci intendere che vi siano alibi, da una parte e dall’altra, ma un cambio passo inevitabile da affrontare.

Inorridito, letteralmente, è stato Flavio Briatore, che ai microfoni di Notizie.com non ha usato mezze misure per attaccare la squadra di Max Allegri, già quasi fuori dalla Champions League.

“Ha ragione Andrea Agnelliquando dice che è una vergogna. Io credo che la colpa sia di tutti, a partire dai giocatori. In campo non corrono, non hanno grinta, manca la cattiveria per vincere le partite. Sembrano dei pensionati. Non dovrebbero ricevere lo stipendio visto che non fanno il loro lavoro”, le parole dell’imprenditore.

“Non darei la colpa solo all’allenatore -ha rimarcato l’imprenditore noto tifoso della Juventus- in campo vanno i giocatori e in questa squadra mancano i leader. I più esperti dovrebbero trascinare i giovani e non lo fanno. Per questo ribadisco che la colpa è di tutti e non solo del singolo”.