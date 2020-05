Juventus: futuro Cristiano Ronaldo, arrivano nuove indiscrezioni

"Cristiano Ronaldo è innamorato della Juve": a spazzare le voci di un presunto addio di CR7 al club bianconero, che si sono moltiplicate nelle lunghe settimane di quarantena a Funchal, è Filipe Gonçalves, il portiere 18enne del Nacional de Madeira che ha avuto l'onore di allenarsi con il fuoriclasse portoghese, aiutandolo nei programmi individuali svolti a Madeira nelle ultime settimane.

Secondo le voci, Ronaldo sognerebbe un ritorno in Spagna, nella "sua" Madrid: "A me è sembrato molto felice della sua esperienza in Italia, a Torino e in modo particolare di giocare nella Juventus – ha dichiarato il giovane in un'intervista a Tuttosport -. Mi ha detto più volte che il club è molto grande, organizzato e ha una enorme ammirazione per i tifosi bianconeri, che tengono tanto a lui. Ho domandato soltanto come sia Buffon, che è un modello per tutti noi giovani portieri. Mi ha detto che è una leggenda ed è fantastico essere in squadra con lui".

Parole che rincuorano i tifosi della Juventus, che temono che l'emergenza Coronavirus abbia aumentato le probabilità di un addio anticipato del campione rispetto alla scadenza del contratto, fissata al giugno del 2022.

Gonçalves ha anche rivelato l'allenamento di Cristiano: "Soprattutto tiri in porta, ma di ogni genere. Conclusioni in area, da fuori, rigori, punizioni. Una sessantina a seduta, la maggior parte dei quali erano gol. Visto da vicino è ancora più forte di quanto appaia in televisione. Durata? Un’ora. Ma Cristiano arrivava al campo dopo essersi già allenato nella palestra di casa".

"E dopo i tiri in porta effettuava esercitazioni di tecnica e scatti variegati. Qualche volta ho provato a correre con lui, ma è impossibile stargli dietro: è bestiale! E’ in gran forma, si è allenato tantissimo a Madeira".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 11:55