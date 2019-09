Juventus, Giorgio Chiellini operato: ecco quanto starà fuori

Giorgio Chiellini è stato operato nella serata di martedì per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionato durante un allenamento di venerdì scorso. Il sito ufficiale della Juventus ha fatto sapere che l'intervento del proprio capitano, "eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito".

Ora per il centrale bianconero si prospetta un lungo periodo di recupero: la speranza dello staff medico della Vecchia Signora è rimetterlo in campo entro sei mesi, quindi entro i primi di marzo.

Chiellini salterà tutta l'andata della serie A, la fase a gironi della Champions League (non è stato inserito nella lista Uefa) ma potrebbe rientrare in tempo per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini seguirà con ansia il recupero del giocatore, cruciale in vista di Euro 2020.

Intanto Chiellini dopo l'intervento ha postato una foto su twitter in cui mostra i muscoli. nel testo "Day 1" e l'hashtag "#Finoallafine".

Nei giorni scorsi sempre sul suo profilo aveva scritto ai tifosi: "Grazie al destino che mi ha regalato questa bella sfida che vivo davvero con tanto entusiasmo, certo che rimarrà il ricordo di un'altra sfida vinta!!! Grazie alla mia squadra che ieri sera mi ha regalato questa vittoria, grazie a tutti i miei tifosi e persone care che mi hanno donato un pensiero di conforto, e grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso con attestati di stima ed affetto".

Dopo il suo infortunio la Juventus ha deciso di bloccare Daniele Rugani, in partenza, per non scoprire il reparto.

