Juventus, Giorgio Chiellini svela il futuro: ecco dove andrà

12-06-2022 22:55

Giorgio Chiellini ha scelto la sua prossima destinazione, ormai manca solo l’ufficialità. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, all’età di quasi 38 anni, è pronto per una nuova avventura dopo 17 anni in bianconero.

Solo qualche giorno fa, Chiellini ha parlato così di Italia, Juventus e futuro: “La Nazionale batte anche la Juve, con tutto l’amore e il rispetto che ho per la Juve, perché abbatte tutto il tifo per le squadre diverse, vedere tutta la Nazione festeggiare dopo il Covid, a 37 anni dopo i problemi che ho avuto non pensavo di arrivarci. Futuro? Settimane di testa che gira su varie cose, mi piacerebbe un’esperienza all’estero ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”.

Juventus, Chiellini ha scelto Los Angeles

Adesso, attraverso i social, Giorgio Chiellini ha praticamente annunciato la sua prossima destinazione. Il Los Angeles FC, sul profilo di Twitter, ha scritto un post enigmatico dove si legge “In arrivo presto”, accompagnato dall’icona degli occhi. Poco dopo è arrivato tra i commenti quello dell’ex giocatore della Juventus, che ha risposto con la stesso emoticon del club americano.

Chiellini: i numeri in bianconero e in Nazionale

Poche ore fa invece, Giorgio Chiellini ha condiviso una foto del suo armadietto nello spogliatoio della Juventus, appena finito di svuotare e con il borsone della Nazionale ai suoi piedi. L’ex capitano della Nazionale ha chiuso al quarto posto nella classifica dei giocatori con più presenze con l’Italia (117 e 8 gol), con la maglia bianconera invece ha terminato con 425 partite giocate, dal 2005, e 27 reti all’attivo. In carriera ha vinto un campionato europeo con la maglia azzurra, con la Juve invece ha collezionato 19 trofei: nove scudetti, cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.

Adesso Chiellini andrà negli Stati Uniti d’America, come tanti suoi colleghi illustri che a una certa età hanno provato l’esperienza a stelle e strisce. Il pisano ha raggiunto una decina di giorni fa l’accordo definitivo con il Los Angeles FC: ormai all’annuncio manca pochissimo.