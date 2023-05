Juventus, il Manchester United insiste per Rabiot

Il francese ha il contratto in scadenza al termine della stagione in corso.

15-05-2023 09:10

Da quando è sbarcato a Torino (estate 2019), Rabiot non ha mai giocato tanto bene come in questa stagione. Ad oggi, il francese è l’anima del centrocampo bianconero. A livello di marcature, è arrivato a quota 11 gol (record in carriera). Il problema? Il suo contratto con la Juventus scadrà al termine di questa stagione.

Diversi media inglesi, parlano di un pressing importante da parte del Manchester United, disposto a tutto pur di averlo. I Red Devils hanno bisogno di giocatori di talento e leadership per ricostruire un gruppo vincente e il centrocampista francese sarebbe uno degli obiettivi. Da capire la volontà del giocatore. Molto dipenderà anche dalle eventuali sentenze extra campo legate alla Juventus.