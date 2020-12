Juventus, il messaggio di Pirlo: scossa a Dybala

Dopo aver dominato per nove anni in Italia, la Juventus si trova nell’anomala situazione di doversi tuffare in Champions League per dimenticare le delusioni della Serie A.

Già qualificati agli ottavi, i bianconeri affrontano la Dinamo Kiev per dimenticare il pareggio di Benevento che ha fatto dilatare il distacco dal Milan capolista e per prepararsi al meglio al delicato derby di sabato pomeriggio.

In conferenza stampa Andrea Pirlo è tornato sulla dura analisi della gara del “Vigorito”: “Ho solo detto ai ragazzi che bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato anche se si gioca contro il Benevento e se si è in vantaggio e che bisogna gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato troppo duro. Non dovrebbero esserci diversità tra campionato e Champions, dovremmo affrontare tutte le partite nello stesso modo, perché sono tutte importanti e ci sono sempre i tre punti in palio”.

“Non sono soddisfatto al massimo – ha aggiunto il tecnico bianconero – perché abbiamo fatto risultati altalenanti e volevo avere più continuità nei risultati, però siamo una squadra nuova con un allenatore nuovo con un tipo di calcio diverso, non abbiamo avuto molto tempo per provare, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Sono sicuro che i giocatori mi seguono e sanno quello che vogliono fare, quindi non mi preoccupo. Non sono preoccupato, può capitare, ma dobbiao imparare a sfruttare le occasioni che creiamo”

L’ingenua espulsione rimediata da Morata nel finale di gara e il fatto di avere già centrato la qualificazione al turno successivo porteranno Pirlo a fare scelte di formazione ben precise in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Scontato il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, con lui ci sarà proprio lo spagnolo, mentre Paulo Dybala riposerà in vista della gara contro il Toro. Possibile turno di riposo anche per altri titolari, ma forse non in difesa, visto il nuovo infortunio subito da Chiellini: “Morata è squalificato in campionato, Paulo ha fatto una partita impegnativa sabato e per non rischiare di perdere qualcuno è meglio che domani giochi Morata e Dybala si prepari per il derby. È normale che chi ha giocato di più come Cuadrado e Danilo possa riposare. Tutte le partite sono importanti, affrontiamo la Dinamo e poi penseremo al derby”.

Dybala che ha però deluso anche contro il Benevento. Pirlo si sofferma sulla miglior posizione in campo che dovrebbe tenere l’argentino: “Paulo gioca vicino all’attaccante, ma nella sua indole è normale abbassarsi e toccare un po’ più di palloni senza avere l’uomo attaccato. Glielo ripeto tutti i giorni che deve giocare in certi tipi di spazi ed esser libero di trovare la giocata vincente. Quando viene a giocare al di là del centrocampo deve giocare facile e non deve perdersi per portare palla anche perché così perde energie e invece deve essere lucido per esaltare le sue qualità”.

