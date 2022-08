Juventus, il Monza su Rovella: c'è l'offerta

03-08-2022 12:10

Come riporta La Repubblica, il Monza avrebbe avanzato un’offerta ufficiale per il prestito di Nicolò Rovella, giovane centrocampista bianconero che nella scorsa stagione ha fatto molto bene al Genoa.

I bianconeri hanno già ceduto in prestito Ranocchia ai brianzoli, e gli infortuni di Pogba e McKennie spingono per una permanenza di Rovella alla Continassa. In ogni caso, molte sono le squadre che desiderano il giocatore, compresa la Salernitana, e dunque una sua uscita non è da escludere a priori a questo punto del mercato.

