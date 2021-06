Juventus, il nuovo spot commerciale fa sognare i tifosi

E’ solo un indizio ma quanto basta per far discutere i tifosi della Juventus che sul mercato aspettano ancora tante risposte. Finora solo rumours, tanti, nomi – a bizzeffe – ma nessun arrivo e nessuna partenza. L’unica certezza si chiama Allegri e i fan sono convinti che il nodo principale sia la decisione che verrà presa su Ronaldo. Un addio del portoghese significherebbe un maxi stipendio risparmiato e tante possibili nuove soluzioni sugli acquisti, se Cr7 dovesse rimanere invece andrebbe ricostruita la squadra su di lui, ma cosa farà Ronaldo?

Cr7 compare nello spot Juve del FrecciaRossa

In attesa che Cherubini e Mendes si incontrino per confrontarsi sul futuro di Ronaldo, presumibilmente dopo gli Europei, oggi la Juve sui suoi canali social ha pubblicato il suo nuovo spot come testimonial di FrecciaRossa. E tra i diversi giocatori che appaiono nel breve filmato, da Chiellini a Kulusevski, c’è anche Ronaldo. Il bomber, altra sorpresa, parla in italiano e dice: “Per tutti quelli che come noi non hanno mai smesso di crederci. Per la strada fatta e per quella che faremo. Perché insieme siamo una squadra migliore. Vi aspettiamo a bordo, per continuare a tifare insieme”.

Per i tifosi della Juve conferma Ronaldo più vicina

L’indizio non è sfuggito ai tifosi che sui social commentano così: “CR7 nello spot… Se queda”, o anche: “C’è Ronaldo, quindi vuol dire che resta? Mi era parso di capire che se non compare negli spot degli sponsor era segnale che non restava” oppure: “Il viaggio continua anche con Cristiano vero??”. In molti leggono il video come una conferma per Ronaldo anche se non mancano altre voci: “Quindi tutti quelli che mancano nello spot vanno?” e infine: “Credo che tutti gli spot vengano girati durante l anno a turno dai giocatori…poi vengono diffusi quando decidono loro..credo solo che vedere un giocatore o no nello spot non sia indicativo sul fatto che giochi o meno da noi l’anno successivo”.

SPORTEVAI | 23-06-2021 12:40