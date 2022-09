Juventus, il post social del club rincara la dose: tifosi scatenati

15-09-2022 15:10

La sconfitta contro il Benfica in Champions League ha fatto definitivamente esplodere la rabbia dei tifosi della Juventus. I bianconeri hanno raccolto appena due successi nelle prime sei giornate di campionato, mentre nel massimo torneo continentale hanno perso le prime due partite del girone. Adesso, il passaggio agli ottavi è davvero complicato.

Juventus, Allegri nel mirino

Al termine della sfida contro il Benfica, il pubblico dello Juventus Stadium ha ricoperto di fischi i giocatori, ma il più criticato è il tecnico Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero è finito nel mirino dei social, l’hashtag #Allegriout sta spopolando sul web e non è la prima volta. In passato però, il mister toscano è riuscito almeno con i trofei a rispondere alle accuse di un gioco poco spettacolare, adesso però i risultati non sono dalla sua parte.

Juventus, il post social scatena ulteriormente i tifosi

Il club bianconero però ha mostrato vicinanza ad Allegri: la Juventus ha pubblicato un post sui profili social che rappresenta la squadra sotto la curva mentre si prende i fischi dei tifosi al termine del match perso col Benfica 2-1. Il commento su Twitter è laconico: “Insieme”.

I commenti però sono inequivocabili: la maggioranza dei tifosi non è vicina alla squadra e chiede a gran voce l’esonero di Allegri. Tanti sostenitori bianconeri non hanno apprezzato il post social della Juventus e non sono mancate purtroppo parole pesanti e offensive. Il tecnico è finito nella gogna mediatica e il popolo juventino sta già suggerendo i nomi dei possibili sostituti.

Max Allegri d’altronde non ha iniziato come sperava la stagione e le statistiche lo condannano. La Juventus non era mai partita con due sconfitte il girone di Champions League e adesso rischia di dover vincere tutti i prossimi quattro match per passare il girone. Non un’impresa facile, servirà un gioco diverso e un’attenzione maggiore in difesa. Resta da capire però se a inizio novembre Allegri sarà ancora sulla panchina bianconera: i prossimi risultati saranno decisivi per il suo futuro.