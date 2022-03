Juventus, il Torino potrebbe non riscattare Pjaca

08-03-2022 12:25

Il talento croato classe 1995 Marko Pjaca potrebbe non essere riscattato dal Torino in estate, e dunque potrebbe tornare alla Juventus e poi cercarsi un’altra sistemazione. Ivan Juric, tecnico granata, stima moltissimo il ragazzo, ma le sue prestazioni sono state, fin qui, di certo non all’altezza.

In particolare, i tantissimi problemi a livello fisico del croato non valgono l’investimento di 6 milioni di euro previsto in estate. Ecco perchè, a meno di improbabili ribaltoni, il futuro del croato sarà ancora alla Juventus.

