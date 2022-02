Juventus, il viaggio di Vlahovic nell'eleganza discreta di Torino

09-02-2022 11:01

Appena arrivato a Torino, Dusan Vlahovic ha fatto sapere di non voler andare ad abitare nella lussuosa villa in collina che è stata di Cristiano Ronaldo. Aggiungendo che lui non ama la mondanità, ma punta sul lavoro. In questo senso, l’attaccante della Juve si troverà bene nell’austera e discreta capitale sabauda. Dove tutto sommato puoi fare anche un giro in centro senza venire assalito dalle richieste di selfie e autografi. La Torino di Vlahovic, dunque, non sarà da copertine di settimanali e rotocalchi rosa.

Vlahovic, i consigli dell’ex Juventus Marchisio per Torino

Uno dei primi a consigliare Dusan Vlahovic su come godersi Torino è stato un idolo della tifoseria bianconera, torinese doc, ossia Claudio Marchisio. Luoghi della cultura e non solo che, a chi arriva da una splendida città d’arte come Firenze, farà comunque piacere visitare. Parliamo della Mole Antonelliana, del Museo Egizio, del Museo del Cinema e dei Musei reali. Ma anche piazza San Carlo, piazza Castello e gli storici caffè della città. Naturalmente, non può mancare lo Juventus Stadium che Vlahovic ha già frequentato con successo contro il Verona. Tra i suoi consigli, Marchisio aggiungeva anche la gastronomia: vitello tonnato, agnolotti del plin e bunet. Ancora Vlahovic non ha un ristorante di riferimento, ma sicuramente si farà consigliare da compagni di squadra ed ex illustri.

Vlahovic: la Torino calda che lo acclama

Intendiamoci: quando è arrivato per le visite mediche con la Juve, Vlahovic ha ricevuto una calda accoglienza dalla fredda Torino. Lo stesso dicasi per la prima in casa dei bianconeri. Il serbo ha già un coro tutto per sé. Niente a che vedere però con ‘l’attenzione’ di cui è stato vittima a Firenze nelle ultime ore prima del trasferimento, con l’abitazione sorvegliata dalla Digos. Ma tutto sommato, anche in Toscana, Vlahovic ha potuto viversi in pace la città. Senza assalti. Grazie alla riservatezza che ha sulla sua vita privata. Ha detto spesso di essere fidanzato, ma non ha mai fatto il nome della ragazza. A gennaio qualcuno aveva parlato di un flirt con l’attrice Mariasole Pollio, ma non ci sono mai state conferme in merito. Il suo profilo Instagram, prima dell’esplosione con l’arrivo alla Juve, era seguito comunque già da 250 mila persone. Numeri che impallidiscono di fronte all’ex possessore della maglia numero 7, ovvero Cristiano Ronaldo. I due sono agli opposti fuori dal campo: uno preferisce l’anonimato, l’altro è una multinazionale di pubblicità e non solo. Torino ad agosto ha chiuso le sue porte al secondo per aprirle, pochi mesi dopo, al primo. Che ora si prenderà Torino. In qualche modo.

