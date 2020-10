Juventus in difficoltà: il consiglio di Del Piero a Pirlo

La Juventus di Andrea Pirlo stenta a decollare, e in soccorso del tecnico bianconero è arrivato un ex compagno di squadra e di Nazionale, Alessandro Del Piero. Ai microfoni di Sky, l’ex numero 10 della Vecchia Signora ha suggerito a Pirlo di cambiare modulo, anche considerando i diversi infortuni e le forze ha disposizione: “Pirlo sta cercando delle soluzioni, cambierà la squadra anche in base agli avversari e non è escluso che cambi anche modulo. A un certo un punto bisogna fare affidamento su quelle che sono le potenzialità a disposizione“.

Per Pinturicchio la Juve potrebbe passare a un 4-2-4, abbandonando così la difesa a tre: “La Juve sugli esterni con Kulusevski e Chiesa ha un grande potenziale di spinta, di uno contro uno, di gamba. Senza dimenticare Cuadrado, che in quella posizione può eventualmente giocare. Vedo anche la possibilità di giocare con due centrocampisti centrali, anche per un eventuale 4-2-4″.

Del Piero spiega cosa sta frenando attualmente i bianconeri: “In un momento di apprendimento come quello attuale, il bilanciamento è la cosa fondamentale. La difficoltà di Pirlo penso sia questa, ovvio che quando si è in difficoltà bisogna mantenere la squadra legata il più possibile, però bisogna vincere le partite e sei hai tanto potenziale in attacco bisogna sfruttarlo: un 4-2-4 in questo momento potrebbe dare libertà necessaria ai quattro davanti che sono forti”.

“Chi sono questi 4 che schiererei? Come è stato detto in studio, dico Kulusevki a destra, Chiesa a sinistra e Dybala-Ronaldo o Dybala-Morata. In Europa sicuramente così”.

“L’acquisto di Morata è da tenere in considerazione, se poi ci ricordiamo Ronaldo a Madrid aveva Benzema che faceva tanto lavoro sporco. La consistenza del centrocampo e il tenere palla più dell’avversario sono fondamentali”, ha assicurato Del Piero.

