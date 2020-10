Juventus, il verdetto di Pirlo su Ronaldo

L’isolamento fiduciario della Juventus è terminato venerdì, dopo che giocatori e membri dello staff tecnico sono risultati negativi all’ultimo giro di tamponi, ma l’emergenza continua. E che emergenza, visto che nel posticipo domenicale della quinta giornata contro il Verona è certa l’assenza di Cristiano Ronaldo.

Ad ufficializzare la notizia più temuta dai tifosi bianconeri è stato direttamente Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di vigilia: “Fino a ieri sera non avevamo novità sul secondo tampone. Aspettiamo, come li abbiamo fatti stamattina noi anche Cristiano li ha fatti a casa. Se ci saranno novità le comunicheremo, ma anche in caso di negatività non potrei schierarlo domani perché dovrebbe comunque sottoporsi alla visita di idoneità”.

Un’assenza pesantissima quindi per i campioni d’Italia, pronti però ad affidarsi come a Crotone e a Kiev alla vena realizzativa di Alvaro Morata che sarà affiancato da Paulo Dybala, atteso al debutto stagionale da titolare.

Pirlo conferma, visto che in attacco sarà di sicuro assente anche Federico Chiesa, squalificato dopo l’espulsione di Crotone: “Domani Dybala gioca. Come ho sempre detto ha bisogno di allenarsi e mettere benzina nelle gambe, purtroppo in due occasioni non abbiamo avuto modo di metterlo in campo a causa di due espulsioni (Rabiot a Roma e Chiesa a Crotone, ndr). Ha giocato martedì a Kiev e quindi domani è giusto che parta dall’inizio”.

“Morata non è una sorpresa, l’abbiamo comprato perché è un giocatore forte che può darci tante soluzioni. Ultimamente giocava tanto in fase difensiva, mentre noi cerchiamo di metterlo sempre a disposizione del gioco. Con Dybala ha giocato già un anno nella Juventus, quindi si conoscono molto bene e possono coesistere tranquillamente. Spetterà a loro trovare le soluzioni migliori durante la partita”.

Buone notizie dalla difesa, dove sarà assente Chiellini, mentre De Ligt e Alex Sandro sono vicini al rientro: “Alex Sandro è sulla via del recupero, tornerà dopo la sosta, lavoreremo nella pausa di novembre per fargli migliorare la condizione. De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare l’ok dal medico ortopedico. Si sta allenando con noi evitando i contrasti, ma è già pronto sia fisicamente che mentalmente”.

