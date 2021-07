Juventus in isolamento: un giocatore positivo al Coronavirus

I contagi da Coronavirus non si fermano. Nemmeno nel calcio. E nemmeno alla Juventus, che nella tarda mattinata ha annunciato la positività di Hamza Rafia, giocatore della formazione Under 23 aggregato alla prima squadra bianconera.

“Juventus Football Club – si legge nel comunicato del club – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

Rafia, come detto, sta svolgendo il ritiro precampionato agli ordini di Massimiliano Allegri. Ed è proprio per questo che, come precisato dalla Juventus, Cristiano Ronaldo e compagni sono stati posti in isolamento fiduciario.

Una brutta botta per il giovane talento franco-tunisino, che proprio sabato aveva disputato la sua prima amichevole stagionale contro il Cesena, subentrando nella ripresa a Miretti. Nella scorsa stagione, invece, Rafia era andato a segno in Coppa Italia contro il Genoa, nella notte fin qui più importante della sua carriera.

OMNISPORT | 29-07-2021 12:18