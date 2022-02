Juventus: infortunio per Kaio Jorge con la Juve U23

23-02-2022 15:44

Arrivano brutte notizie purtroppo in casa bianconera e per mister Allegri.

L’attaccante Kaio Jorge, si è infatti infortunato durante il match odierno contro la Pro Patria. Partito nell’11 titolare di mister Zauli, al minuto 24 si accascia a terra tenendosi il ginocchio destro con le mani. Pronti i soccorsi che hanno fatto l’ingresso in campo per verificare le condizioni del giocatore che è apparso sin da subito piuttosto dolorante.

Il classe 2002 è uscito dal campo in barella e in lacrime, con borsa del ghiaccio sull’arto dolorante. Mani al volto per il brasiliano, consolato dai compagni. Per il giovane attaccante si teme un infortunio abbastanza grave, ma si dovrà attendere forse la giornata di domani per avere il responso ufficiale.

OMNISPORT