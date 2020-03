Juventus-Inter: arrivano le parole di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo suona la carica sui social in vista del big match contro l’Inter, in programma domenica sera dopo le polemiche seguite al rinvio della partita nello scorso weekend. La gara dell’Allianz Stadium, che si giocherà senza tifosi per le disposizioni per l’epidemia di Coronavirus, è la prima occasione di riscatto per la Juventus dopo il bruciante ko di Lione in Champions League.

Ronaldo, a secco in Francia dopo uno strepitoso avvio di 2020 che lo aveva visto sempre in gol, su Instagram ha mandato un messaggio a tutto il mondo Juve: “Il nostro meglio è garantito”, è il post a corredo di una sua foto durante l’allenamento alla Continassa.

L’attaccante portoghese è reduce da una settimana complicata: martedì CR7 è volato con Georgina e il figlio in Portogallo per assistere la madre Dolores, vittima di un ictus e ricoverata d’urgenza a Madeira. La situazione d’emergenza è però rientrata subito, e Ronaldo è tornato immediatamente al lavoro mercoledì per preparare al meglio una delle partite più importanti dell’anno.

Arrivano buone notizie dall’infermeria: Giorgio Chiellini ha recuperato ed è rientrato in gruppo. Il capitano bianconero è in lizza con De Ligt per un posto da titolare al fianco di Bonucci. Probabile il 4-3-3 con Cuadrado-Ronaldo-Dybala, Higuain in panchina.

“I ragazzi di Mister Sarri, a due giorni dalla gara, continuano a lavorare per preparare al meglio la sfida. I bianconeri, alla Continassa, dopo il riscaldamento, hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica”, è la nota del club bianconero.

“Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo. Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo”.

SPORTAL.IT | 06-03-2020 18:04