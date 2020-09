Juventus-Jorginho, il retroscena dell'agente

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha confermato a tuttomercatoweb che il regista del Chelsea sarebbe stato ingaggiato alla Juve in caso di conferma di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera: “Con Sarri sarebbe andato alla Juve? Penso di sì. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic che il club inglese però non ha preso in considerazione. A me però Paratici non ha mai chiamato”.

L’italobrasiliano ora potrebbe restare a Londra,anche se rischia di scivolare indietro nelle gerarchie di Lampard: “Se il Chelsea dovesse pensare che il ragazzo non fa più parte del progetto, troverei una soluzione alternativa. L’anno scorso ha fatto quaranta partite con il Chelsea ed è importante per la Nazionale. Vedremo. Fin adesso non abbiamo ricevuto proposte ufficiali. È comunque apprezzato da più parti, nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche”.

OMNISPORT | 03-09-2020 14:54