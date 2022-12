Juventus, Kean cambia agente ed apre a nuovi scenari di mercato

26-12-2022 18:25

C’era una volta Moise Kean e Mino Raiola, poi la prematura scomparsa del numero uno degli agenti ha fatto sì che il rapporto finisse nelle mani di Enzo Raiola e l’avvocatessa Raffaela Pimenta . Oggi, però, ecco la svolta con l’interruzione di questo tipo di collaborazione a scapito di un nuovo agente al servizio dell’attaccante azzurro. L’appello a cui risponde è quello di Alessandro Lucci, un nome già noto in casa bianconera: Lucci è infatti l’agente di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado .

Il cambio in corsa potrebbe portare verso nuove prospettive di mercato.

Se è vero che la Juve ha già messo in conto di riscattare Kean dall’Everton per 7 milioni dovuti al prestito biennale e per 28 milioni più 3 di bonus al termine dello stesso, è vero anche che le ultime, convincenti prestazioni del centravanti, hanno fatto alzare le quotazioni . Ecco allora che lo stesso Lucci potrebbe portare nuove proposte e se dovessero superare i 30 milioni il club bianconero le prenderebbe decisamente in considerazione.