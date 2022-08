06-08-2022 08:38

La Juventus continua a lavorare per Pilip Kostic e, dopo la fruttuosa giornata di venerdì, nel weekend sono attesi ulteriori contatti con l’Eintracht Francoforte, squadra che, nonostante il contratto del ragazzo sia in scadenza il prossimo anno, non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche.

Juve e Kostic si sono piaciuti, e i bianconeri hanno incassato il sì del giocatore per trasferirsi a Torino, ma manca ancora qualcosa per concludere una trattativa entrata nel vivo nella giornata di giovedì, e che sta procedendo davvero velocemente.

Ieri 74 minuti per Kostic contro il Bayern

Pilip Kostic, serbo classe 1992 compagno di nazionale di Dusan Vlahovic, è rimasto in campo 74 minuti totali nella disfatta terribile dell’Eintracht Francoforte nella prima giornata di Bundesliga, contro il Bayern Monaco, terminata 6-1.

Protagonista di una brutta gara, apparso leggermente svogliato e fuori condizione fisica, la Juventus vorrebbe concludere questa trattativa il più fin fretta possibile, riporta Tuttosport, mentre i tedeschi vorrebbero tenerlo in rosa almeno fino alla Supercoppa Europea di mercoledì contro il Real Madrid in programma a Helsinki.

Il West Ham si defila, la trattativa sembra ben avviata

La tavola comunque è ben apparecchiata per una conclusione positiva. Il fatto che i bianconeri abbiano il sì del giocatore, unito al solo anno di contratto rimanente con l’Eintracht, mette la Juve in una buona posizione.

Sembra inoltre che il West Ham, principale competitor della Juventus per Kostic, abbia deciso di defilarsi, andando a prendere Maxwel Cornet dal Burnley, già annunciato ufficialmente.

Gli Hammers avevano offerto ben 15 milioni ai tedeschi, proposta però rifiutata dal club. Il West Ham ha ormai capito, dunque, che Kostic preferisce i bianconeri, e non hanno intenzione di combattere per un giocatore che vuole trasferirsi altrove.

Juventus-Kostic, cosa manca: il serbo dovrà forzare un po’ la mano

Al momento l’Eintracht Francoforte continua a chiedere circa 20 milioni di euro, mentre i bianconeri non si sono spinti oltre i 12 bonus compresi.

Una bella distanza dunque, e qui potrebbe essere determinante la voglia di Kostic di andare in Serie A. Se il ragazzo infatti si esponesse in prima persona, l’Eintracht non potrebbe resistere poi più di tanto e, come riporta Eurosport, sarebbe un grande aiuto alla trattativa.

Di fatto l’accordo per il contratto esiste già (triennale a 3,5 milioni netti a stagione comprendendo i bonus, e la sensazione è che sia ormai questione di giorni.

