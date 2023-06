Juventus: la cessione record di Rice fa sorridere i bianconeri

Ora il West Ham ha i soldi per andare all'assalto di Zakaria, che a Torino è tornato soltanto di passaggio

30-06-2023 08:48

La Juventus esulta per la cessione record di Declan Rice all’Arsenal da parte del West Ham, che ha incassato 105 milioni di euro (100+5 di bonus). Il motivo? Gli Hammers hanno nel mirino Denis Zakaria e ora avranno i soldi per andare all’assalto del centrocampista della Nazionale svizzera che è tornato a Torino, ma soltanto di passaggio dopo il prestito della stagione scorsa. I campioni dell’ultima Conference League faranno i loro passi nei prossimi giorni presumibilmente la Juve si libererà di un altro ingaggio oneroso. Il giocatore elvetico non rientra infatti nei piani di Madama.