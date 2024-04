Juventus, la dedica di Gatti all’amico scomparso commuove il web

Il difensore ha segnato il quarto gol stagionale, decisivo per battere la Fiorentina e rilanciare una squadra in crisi: la rete è per un tifoso viola

Nessun difensore centrale in tutt’Europa ha fatto meglio di lui: quarto gol in campionato per Federico Gatti che finora ha portato in dote 12 punti alla Juventus. La zampata dell’ex Frosinone ha consentito a Madama di uscire dal tunnel e tornare alla vittoria in A dopo 42 giorni e una striscia da incubo di un solo successo nelle precedenti nove partite. Non è stata una Juve brillante quella che ha superato la Fiorentina di “corto muso” ma concreta e l’emblema di questa squadra operaia è proprio Gatti.

Gatti spiega la rinascita della Juventus

A Dazn il match winner ha detto: “Queste vittorie ci danno tanto morale. Manca un mese e mezzo in cui ci giochiamo la vita, dobbiamo farci trovare pronti, pensando partita dopo partita. È lo stesso spirito di martedì, quando c’è lo spirito per cui lottiamo per il compagno… Lottiamo su ogni pallone, siamo una squadra durissima da affrontare”.

La dedica di Gatti all’amico scomparso

Sui social, dopo la partita, Gatti ha voluto rivelare a chi ha dedicato il gol. Ovvero a un suo amico, Marco, tifoso proprio della Fiorentina, scomparso da qualche giorno. Scrive su Instagram Gatti: “Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi. Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l’uno per l’altro. Continuiamo a pedalare!”.

La commozione dei tifosi della Juve sui social

Fioccano le reazioni: “Marco da lassù avrà riso a questo gol….. ma guarda tu proprio stasera dovevi segnare….. si avrà detto sicuro così” e anche: “Fede, anche lui ha applaudito da lassù alla tua rete, ne sono certo” e ancora: “Quarto gol in campionato, tutti decisivi per un totale di 12 punti, what else? E stasera forse anche Marco avrà sorriso da lassù” oppure: “lui è sempre con te, anche se tu non lo vedi fisicamente, lui è con te”.

C’è chi scrive: “Federico, io appena hai segnato ho visto il tuo sorriso e mi ha fatto bene al cuore. Il fatto che tu abbia dedicato il goal al tuo amico ti fa onore, perché si vede quanto sei bravo e umile. La tua felicità mi fa stare bene, e il tuo sorriso cura le mie ferite. Sei la mia terapia”. E anche: “Sarà fiero di te proprio come lo siamo noi, sei grande Fede” e poi: “L’impegno ripaga sempre, sei forte Gattone” e poi: “è così che si lotta #finoallafine” e anche: “Gol che non vale 3 punti, ne vale almeno 6” e infine: “Gattone, già da ora ti ringraziamo per quello che hai fatto e quello che farai per questo club”.

