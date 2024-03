Juventus, la gaffe di Calvo: “Milano meglio di Torino”; la rabbia dei tifosi bianconeri che invocano Agnelli

Il dirigente della Juventus, Francesco Calvo, rilascia un’intervista esclusiva a Calcio&Finanza palando di Mondiale per club e futuro economico ma commette anche una gaffe che i tifosi non perdonano

23-03-2024 19:20

Una piccola gaffe, forse una fase male interpretata ma tanto basta a Francesco Calvo per finire nel mirino dei tifosi della Juventus. Il dirigente bianconero ha concesso un’intervista a Calcio&Finanza nella quale ha parlato del futuro economico del club e delle prospettive e strategie per il futuro con il Mondiale per club che sarà una grande risorsa da sfruttare per rilanciare le ambizioni della squadra in ottica futura.

Calvo: “Mondiale per club? Grande opportunità”

Nel corso della lunga intervista a Calcio&Finanza uno dei temi è stato anche quello del Mondiale per club che dal punto di vista economico così come da quello sportivo rappresenta una grande risorsa e possibilità per la Juventus come conferma lo stesso Calvo: “Per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e per l’appeal che il nostro club potrà avere a livello internazionale. C’è curiosità di capire come sarà questo Mondiale, non sappiamo bene che tipo di impatto avrà, visto che sarà in un momento della stagione particolare che si giocherà tra metà giugno e luglio”.

La gaffe di Calvo su Torino e Milano

La lunga chiacchierata di Calvo con Calcio&Finanza delinea le strategie nazionali e internazionali della Juventus che è sempre stato uno dei club all’avanguardia sotto il profilo marketing con una storia di vittoria che l’ha aiutata a costruire un brand famoso in tutto il mondo. Ma è anche l’occasione per una piccola scivolata da parte del Managing Director Revenue del club bianconero: “A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori a Torino. Noi per quanto siamo vicini scontiamo questo problema. Ogni tanto sogno di esse a Milano come società a livello commerciale ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Ma siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, città a cui siamo molto legati così come i nostri tifosi”.

Juve: la rabbia dei tifosi contro Calvo

Le parole di Calvo hanno fatto immediatamente il giro del web e il dirigente bianconero si è trovato sotto il fuoco incrociato di addetti ai lavori e dei tifosi della Vecchia Signora: “Se sei un dirigente apicale di un club che ha storia, appeal e un seguito di milioni di tifosi e dici una frase del genere come minimo ti serve un corso di comunicazione”, scrive il giornalista Giovanni Capuano.

Sono tanti anche i commenti indignati dei tifosi: “Abbiamo i dirigenti che sputano su Torino e sulla storia della Juventus e voi pensate che questi tengano ai tifosi e che si battano per difendere la storia e il presente bianconero? Che anni terribili che stiamo vivendo” e ancora: “Nelle parole di Calvo c’è tutta la pochezza e il low profile voluto dalla proprietà”. Tanti tifosi invocano il ritorno di Agnelli mentre c’è chi difende il dirigente bianconero: “Ha detto una cosa che pensano tutti e che è oggettiva”.