Mondiale per club, ci va la Juventus ma sul web scoppia la polemica

L'eliminazione del Napoli dalla Champions consente alla Juventus di qualificarsi al Mondiale per club. Ma sul web scoppia la bufera tra le tifoserie

13-03-2024 10:45

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fuori dalla Champions. E fuori dal Mondiale per club. L’eliminazione del Napoli per mano del Barcellona costa carissimo in termini di introiti e ambizioni per il club di De Laurentiis. Sarà la Juventus a far compagnia all’Inter alla rassegna negli Stati Uniti in programma nel 2025. Ma sul web monta la polemica, anche per l’annuncio di Infantino.

Mondiale per club, dal Napoli un regalo di 50 milioni alla Juventus

Già, tanto vale la sola partecipazione al Mundialito, la cui prima edizione – a 32 squadre – si terrà negli States a giugno 2025. Il Napoli non è riuscito a colmare lo svantaggio dalla Juventus: i ragazzi di Calzona avrebbero dovuto passare il turno e poi compiere il sorpasso ai danni della Signora ai quarti di finale. Sì, perché per accedere alla nuova manifestazione conta solo il ranking degli ultimi quattro anni di Champions. Dunque, niente da fare. Intanto sul web scoppia la polemica.

Napoli fuori, l’annuncio di Infantino e le polemiche social

Ai tifosi del Napoli proprio non è andato giù il video pubblicato dal numero uno della Fifa, Gianni Infantino, che – poco dopo il successo del Barcellona – si è complimentato con la Juve, annunciando la sua qualificazione al Mondiale per club. “Avevano già il cartellino pronto… Ah, questo wrestling” ironizza Gloria su X.

“È tutto chiaro, al Napoli non sarebbe mai stato permesso di uscire vittorioso contro il Barcellona” rincara Pasquale. Ma i sostenitori bianconeri controbattono. “La Juventus si qualifica per propri meriti nonostante la penalizzazione che le ha impedito di guadagnare punti nella corrente stagione” afferma ‘Avv.Bianco.Nero’. “Aveste giocato qualche quarto di finale in più, anziché uno solo in tutta la vostra storia, ora ci sareste voi al Mundial. Spiaze. No, non è vero” aggiunge ‘In nome della J’.

Dal rigore di Cuadrado al ricorso di Adl: il Mondiale divide

Non è solo Infantino ad animare il web. In tanti ripropongono anche il rigore – che non c’era per stessa ammissione dell’arbitro Calvarese – assegnato per il contatto Cuadrado-Perisic in Juve-Inter, penultima di campionato della stagione 2020/21. Grazie a quel gol i bianconeri centrarono la qualificazione in Champions a discapito proprio del Napoli. “Una ladrata da 100 milioni” commenta ‘interismi’.

“Il merito sportivo guadagnato sul campo, perché senza quello… bye bye” aggiunge un altro tifoso dell’Inter pubblicando il fotogramma di Cuadrado e Perisic da cui si evince l’interpretazione errata di Calvarese. Mentre De Laurentiis spera ancora nel ricorso, il patron del Napoli finisce nel mirino della rete. “Dedicato a tutti i cameramen spintonati del mondo” scherza Kal. “Ringraziamo ADL che ci spedisce dritto al Mondiale per club” chiosa #AllegriOut.