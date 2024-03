Juve, spunta l'idea Greenwood: il talento inglese rifiorito in Liga dopo il processo per stupro

L'esterno offensivo del Manchester United è tornato a splendere con la maglia del Getafe dopo i 18 mesi di inattività: il suo contratto con i Red Devils scade nel 2025 e non verrà rinnovato

Parametri zero, colpi, occasioni: in epoca di spending review forzata, sono le idee che contano, per alleggerire i bilanci e restare competitivi. E le idee che, stando alle voci che circolano, stanno venendo in mente a Cristiano Giuntoli, potrebbero aiutare la Juventus da questo punto di vista.

Juve, Greenwood e Felipe Anderson

È noto da tempo l’interesse del club bianconero per Felipe Anderson, l’esterno brasiliano della Lazio che non ha rinnovato il contratto e si libererà a zero. Ma oltre a lui, nelle ultime ore è spuntata un’altra pista molto interessante che porta al nome di Mason Greenwood, attaccante esterno del Manchester United in prestito al Getafe. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono tre gli elementi che attraggono il club bianconero: l’età (ha 22 anni), il talento cristallino che si è rivisto in Spagna, la scadenza al 2025 del contratto con i Red Devils. A quanto pare, l’accordo non si rinnoverà: di conseguenza la Juventus vorrebbe approfittare della situazione.

Greenwood verso il divorzio dal Manchester United

Quella di Greenwood sarebbe ben più di una semplice idea: il 22enne di Bradford è stato assiduamente seguito durante le ultime settimane in Spagna, e le relazioni arrivate alla Continassa sono state più che positive. Con un anno di contratto, chiaramente non verrà ceduto gratis: ma ad Old Trafford si preannuncia l’ennesima rivoluzione dell’era post-Ferguson, ed il talentuoso inglese difficilmente resterà a Manchester. Per lui, 129 presenze condite da 35 gol e 12 assist con la maglia dello United.

L’odissea giudiziaria di Greenwood

Ma quando si parla di Greenwood, è impossibile non ripensare alla vicenda che lo ha costretto all’inattività per 18 mesi, dal gennaio 2022 al luglio 2023. Greenwood venne arrestato con l’accusa di violenza e stupro: a denunciarlo, la sua compagna Harriet. Il giocatore venne subito sospeso dalla squadra, e dovette subire un processo lungo un anno al termine del quale la sua compagna ritirò tutte le accuse. I due si sono finalmente riconciliati ed ora vivono insieme in Spagna, ed il giocatore ha ripreso a mostrare tutto il suo talento con la maglia del Getafe con cui ha collezionato 27presenze, 8 gol e 5 assist in totale.

Juve, con Greenwood sarà tridente

Attaccante esterno rapido e fantasioso, Greenwood può giocare sia a destra che a sinistra, ed all’occorrenza può essere impiegato anche da seconda punta. Ideale dunque per un attacco a tre o per un 4-2-3-1 votato all’attacco, schemi che però sembrano cozzare alquanto con il prudente ed accorto 3-5-2 allegriano. Per queste riflessioni però ci sarà tempo: per ora, la Juventus deve provare a bruciare l’inevitabile concorrenza di altri club spagnoli e inglesi, in modo da iniziare dalle fasce il restyling che dovrà portarla a tornare protagonista in tutte le competizioni.

