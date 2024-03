Juventus, Soulé sogna un futuro in Premier: tifosi bianconeri furiosi

Il trequartista in prestito al Frosinone si dice felice del suo ritorno a Torino a fine stagione, ma non nasconde la voglia di giocare in Inghilterra, attirandosi le ire degli juventini

21-03-2024 15:55

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rivelazione della serie A grazie al prestito al Frosinone, Matias Soulé a fine stagione farà ritorno alla Juventus: intervistato da una radio argentina, il trequartista s’è detto felice di tornare a vestire il bianconero, ma non ha nascosto il desiderio di giocare un giorno in Premier League, facendo arrabbiare i tifosi della Juve sui social.

Juventus: Soulé dal prestito al Frosinone al boom in serie A

Mathias Soulé aveva fatto vedere sprazzi del suo talento già alla Juventus, ma grazie al prestito al Frosinone è riuscito a metterlo in mostra a pieno, cogliendo nel migliore dei modi l’occasione di disputare una stagione da titolare in serie A con la maglia della squadra ciociara: 10 gol e 2 assist in 27 presenze per lui fino a questo momento. Numeri che permetteranno a Soulé di giocarsi un ruolo da protagonista nella Juventus del futuro, a patto che i bianconeri vogliano trattenerlo.

Juventus, Soulé e il sogno Premier League

“Mi piacerebbe restare alla Juventus”, ha dichiarato Soulé alla argentina DSports Radio, alla quale però ha confessato anche di sognare di approdare un giorno in Premier League. “Se mi dessero la possibilità di scegliere un campionato andrei in Inghilterra – ha aggiunto Soulé -. Tutti sanno che è uno dei migliori campionati, sarebbe un sogno poterci giocare”. Parole, queste ultime, che non sono state gradite dai supporter bianconeri.

Juventus, i tifosi attaccano Soulé

Tanti i tifosi della Juventus che sui social hanno attaccato Soulé per aver espresso il desiderio di giocare un giorno in Premier League. “E vai in Premier allora, ciao ciao Mathias”, il commento di Damiano su X. “Se rimango alla Juve bene, se mi mandano i Premier meglio ancora: non abbiamo bisogno di gente così”, aggiunge Tizius. “Vendiamolo e facciamo cassa”, sintetizza Pepe. Stessa idea per Luigi: “Impacchettatelo che un anno così non lo ripete”.