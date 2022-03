Juventus, la mossa della società per un big tiene in ansia i tifosi

05-03-2022 08:45

Juventus-Dybala: la telenovela continua. Il rinnovo dell’attaccante argentino è una spina che il club bianconero sta affrontando, per il momento senza soluzioni, da diversi mesi. I prossimi giorni potranno essere decisivi per capire quale sarà il futuro del calciatore il cui contratto terminerà alla fine della stagione.

Dybala: nuovo round di trattative

I prossimi giorni, almeno stando alle ultime voci, potrebbero essere quelli risolutori. I procuratori de La Joya infatti sarebbero arrivati in Italia per una serie di incontri con la società bianconera e provare a definire la situazione una volta per tutti. Le notizie però sullo stato della trattativa continuano ad essere discordanti. C’è infatti chi segnala un moderato ottimismo sulle possibilità di riuscita e chi invece crede che l’offerta della Juventus sarà al ribasso rispetto a quella avanzata nei mesi scorsi.

Secondo il giornalista Nicolò Schira le trattative proseguiranno con il piano della Juventus di offrire un contratto al ribasso (intorno ai 7 milioni all’anno) rispetto a quello offerto lo scorso ottobre (8,5 milioni + 1,5 di bonus). Ma nell’ambiente juventino c’è chi pensa che l’arrivo di Vlahovic, sembra aver rivitalizzato anche le ambizioni dell’argentino che ora sembra pronto ad una nuova sfida.

Dybala tra infortuni e ambizioni

Nei giorni scorsi Dybala ha smentito il suo tecnico Massimiliano Allegri e nel corso di un evento si è detto sicuro che la Juventus possa continuare a lottare per vincere lo scudetto. Nella gara contro lo Spezia anche lui potrebbe essere delle partita dopo i tanti problemi fisici che lo hanno afflitto anche in questa stagione.

Il rinnovo di Dybala tiene in ansia i tifosi

La situazione contrattuale di Paulo Dybala continua ad essere un argomento delicato per i tifosi della Juventus, che sembrano spaccati tra chi vorrebbe che il giocatore continuasse il suo cammino in bianconero e chi invece ha delle preoccupazioni per la sua tenuta fisica. “Sono più le volte che gli agenti di Dybala sono arrivati in Italia, che quelle che lui ha giocato per la Juventus”, ironizza Das. E c’è chi sembra stanco di questa trattativa: “Il modo in cui Dybala e il suo agente continuano a ritardare questo rinnovo ci sta creando molti problemi”.

La gran parte dei tifosi bianconeri però tifa per il rinnovo dell’attaccante: “Quando leggo queste notizie comincia a salirmi l’ansia”, dice Giuseppe. Mentre c’è chi commenta anche la voce di mercato riguardo a Pogba: “Non ho capito perché per Pogba abbiamo a disposizione i 10 milioni di euro che chiede mentre per Paulo non ci sono. Che imbarazzo”. Daniela invece aspetta solo la firma: “E’ iniziata la settimana santa. Basta con questa tortura. Rinnoviamolo subito”.

SPORTEVAI