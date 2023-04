Juventus, Lapo Elkann accende i social: il suo tweet condanna gli anti-Allegri (e la grammatica)

Il fratello di John chiede unità attorno all’allenatore bianconero in vista della partita di Europa League, ma a far discutere il web sono anche gli errori contenuti nel suo post

20-04-2023 15:46

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Critico più volte nei confronti della squadra nel corso della stagione, Lapo Elkann chiede ora unità attorno a Massimiliano Allegri in vista della partita di Europa League della Juventus contro lo Sporting Lisbona. Ma a generare reazioni sui social sono anche un paio di errori di grammatica contenuti nel suo tweet.

Juventus, Lapo Elkann chiede unità attorno ad Allegri

Con la partita di stasera contro lo Sporting Lisbona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, la Juventus è entrata nella fase più calda della stagione. Per Lapo Elkann c’è bisogno di unità attorno alla squadra e al suo allenatore, Massimiliano Allegri, finito da tempo nel mirino di gran parte della tifoseria bianconera.

Su Twitter Lapo ha chiesto agli anti-Allegri di accantonare le divergenze e sostenere la Juventus: il suo messaggio, però, è macchiato da un paio di errori di grammatica che ovviamente vengono sottolineati dal pubblico dei social.

Juventus, il tweet pro-Allegri di Lapo e gli errori di grammatica

“Allegri lasciatelo in pace – scrive Lapo – che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra la stagione non è finita i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia ho meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui”. Oltre alla mancanza di segni di interpunzione, nel tweet di Lapo spiccano le due “o” congiunzione trasformate in “ho”.

“Sbagliare una volta è ammissibile Ripetersi è inaccettabile poiché denota incompetenza!”, gli fa notare tra i commenti Salvatore, a cui Lapo replica indispettito: “Grazie impara 5 lingue poi parla”. Identica la risposta di Lapo a Maria Luisa, che scrive “Studia la grammatica prima di scrivere”. “Lapo però controlla ì tweet. Ci sono degli errori grammaticali assurdi”, gli suggerisce Aniello. “Lapo ti si abbraccia forte, però investili sti 15 euro in un libro di grammatica”, commenta ironico Marco.

Juventus, tifosi divisi dal tweet di Lapo

Tra i tifosi della Juventus c’è però anche chi bada alla “sostanza”, ovvero al messaggio pro-Allegri lanciato da Lapo. “Bravo Lapo e forza Juve, in questo momento bisogna essere vicino alla squadra e tifare, i conti si fanno alla fine”, il commento di Diego. “Lo dobbiamo alla nostra storia e orgoglio! Bravo Lapo”, aggiunge Frank.

Anche gli anti-Allegri rispondono a Lapo, come Leonardo: “Allegri lo lasciamo in pace, tanto ormai la solfa è quella. Ma se avete a cuore la Juve e volete portarla al livello delle grandi in Europa, va preso ed accompagnato al parco a dar da mangiare ai piccioni”. E Abraham ci va giù duro: “I conti li dovevate già fare a Novembre quando siamo usciti ai gironi di Champions contro Maccabi e Benfica o quando abbiamo perso contro il Monza. Che conti volete fare? La Champions e il campionato sono andati da un pezzo!”.