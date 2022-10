Juventus, le due idee per convincere Conte

31-10-2022 12:39

Il clamoroso ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri potrebbe diventare realtà. Per convincere l’attuale tecnico del Tottenham, la dirigenza bianconera sta pensando a due forti giocatori, che già conoscono il campionato di Serie A, da acquistare in estate.

Come riporta la BBC, i due nomi sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, e Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter già allenato da Conte proprio in nerazzurro. Con il contratto in scadenza con il Tottenham, il futuro del tecnico salentino potrebbe tingersi di nuovo di bianconero.