Juventus: le parole alla squadra di Scanavino

23-12-2022 10:58

In occasione della partita amichevole vinta dalla Juventus contro il Rijeka per 1-0 giocata ieri, è intervenuta anche la nuova dirigenza bianconera, che ha incontrato i giocatori per la prima volta. Si tratta di una sorta di battesimo per Maurizio Scanavino, direttore generale incaricato di traghettare la società dal vecchio al nuovo corso. Tuttosport di oggi indica un riassunto del discorso nel nuovo dirigente fatto ieri agli atleti prima del match contro i croati: “”La Juventus è sempre la Juventus. I nostri programmi e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai. Del resto stiamo parlando di una società che ha più di 100 anni di storia, che ha sempre puntato a vincere e non muterà adesso”.