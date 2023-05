Juventus, parole John Elkann fanno infuriare i tifosi: il web bianconero insorge

L'ad di Exor ha parlato dopo il -10 inflitto alla Juventus: momento difficile, Allegri è determinato a raggiungere l'Europa sul campo. Ma i fan bianconeri rimpiangono Gianni Agnelli

23-05-2023 21:11

Parafrasando un film di Nanni Moretti, il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha concluso il suo editoriale di questa mattina con un accorato appello: “I tifosi della Juventus hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa di juventino”. Qualcuno che rispolveri l’orgoglio, che li riunisca tutti dietro di sé, un condottiero che li conduca alla battaglia in un momento così difficile: ed una voce del genere non può essere delegata né a Lapo Elkann, che non ricopre ruoli operativi in società, né tantomeno all’allenatore Max Allegri, che pure ha alzato la voce dopo Empoli-Juventus.

Le parole di John Elkann

E con una società ridotta ai minimi termini, in attesa di un nuovo ds e del rientro di Chiellini come dirigente (che dovrebbe avvenire nella prossima stagione), i fari sono puntati tutti sul proprietario, ossia John Elkann. Ma è molto probabile che le aspettative dei tifosi bianconeri siano state ancora una volta deluse. «È un momento difficile in campo e fuori campo, la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità». Sono state le parole dell’ad di Exor e di Fondazione Agnelli, a margine dell’inaugurazione della terza cattedra dedicata all’Avvocato Agnelli all’Università Bocconi di Milano. «Oggi ho parlato con il nostro allenatore Allegri – ha aggiunto – sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa in campo».

Juve, Europa a forte rischio

Piazzamento europeo che in teoria la Juventus potrebbe ancora conquistare, ma che la proprietà parli di questo a fronte di una situazione in cui si sente da più voci che la squadra non disputerà le coppe per “volere” della Uefa, sembra paradossale. Di sicuro, non sono le parole che i tifosi bianconeri avrebbero voluto ascoltare in un momento come questo, dopo la doppia mazzata di lunedì, sul campo e fuori. Il web juventino infatti è letteralmente insorto contro l’erede della famiglia Agnelli: molti tifosi addirittura si augurano che la società venga messa in vendita.

I tifosi della Juve contro John Elkann

Come Luca: “Rispetto per i tifosi zero!!! Spero in un bel clima allo stadio domenica!! L’avvocato vedendo i personaggi che ci sono in società si starà rigirando nella tomba!!!”. O Tommaso: “Cerca di svegliarti e magari caccia gli attributi e difendi questa Grande squadra”. Gianni invece gli rivolge un appello accorato: “Invece di parlare delle ultime 2 partite che ormai non contano nulla vedi di muoverti in prima persona per difendere la Juve…ma sbrigati”. E Simone mette il dito nella piaga: “Andiamo bene…qui invece di battere i pugni parlano di vincere le 2 partite rimaste. Povera Juve”. Salvatore accusa direttamente: “Non avete rispetto per noi tifosi. Punto”. Come Mino: “Le avversità che subisci passivamente, tuo nonno sarebbe fiero dite…povero Avvocato…”. Cesare proprio non ci sta: “Tu se veramente ci tenevi come l’Avvocato alla Juve, non la distruggevi in così poco tempo”.

Juve, i tifosi rimpiangono l’Avvocato

Anche Max ricorda il passato: “Allegri si è preso sulle spalle tutto il marciume creato dai nipoti dell’avvocato! Sono loro che hanno creato tutto! Nel 2006 la Juve era in mano a Moggi e Giraudo senza avere potere decisionale e per potersi riprendere ciò che era loro hanno creato calciopoli! Ora la diatriba è tra Andrea e John che quest’ultimo per riprendersi la Juve e poterla rivendere ha creato questo schifo . Se ci fossero ancora l’avvocato e Umberto li avrebbero diseredati”. Mentre Roberto offre la soluzione: “Vendete tutto agli arabi e comprate una squadra in premier League…la Figc non merita più nulla. Lasciateli a loro stessi. Il risultato sarà che il 50% delle società di serie A chiuderanno nell’arco di 3/5 anni”. Allo stesso modo, Alessandro è contro la società: “Basta prendere in giro i tifosi, si fanno mettere i piedi in testa da chiunque,si stanno vendendo come nel 2006. Dovrebbero fare solo una cosa, ricorso al TAR,ma non lo faranno perché si venderanno ancora!”. Mentre Giacomo non ha dubbi: “Personaggio a cui non frega nulla della Juventus”.