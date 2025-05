Juventus, Alisha Lehmann scarica definitivamente Douglas Luiz: “Adoro stare qui”. In estate chi darà l’addio?

Alisha Lehmann conferma la sua volontà di rimanere a Torino a differenza del centrocampista brasiliano che continua a rimpiangere Aston Villa e la Premier League

Alisha Lehmann conferma il suo amore per la Juventus e per l’Italia. La giocatrice svizzera ha avuto qualche problema di ambientamento nei primi mesi ma li ha saputi superare ed è stata una delle protagoniste dello scudetto conquistato della formazione bianconera.

L’amore per Torino

Nelle ultime settimane Alisha Lehmann ha manifestato a più riprese la sua voglia di rimanere in bianconero anche nella prossima stagione. E soprattutto ha confermato la sua passione per Torino e per l’Italia: “E’ stato un anno fantastico qui a Torino, l’ho davvero apprezzato. E mi piace da morire giocare per questo club straordinario – ha raccontato a margine della presentazione del documentario Dream Like Juventus Women – Torino è una città bellissima e mi sto godendo questa esperienza. Ogni giorno mi sveglio con il sorriso, vado ad allenarmi, vedo le ragazze. Ho un rapporto fantastico con tutte le mie compagne di squadra”.

Douglas Luiz verso la Premier

Situazione decisamente opposta rispetto a quella che sta vivendo l’ormai ex compagno Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha avuto un anno decisamente complicato e ora su Twitch parla apertamente della mancanza che sente per la Premier e per il suo ex club: “Mi manca l’Aston Villa, mi manca giocare al Villa Park, mi anca tutto”. Parole che hanno fatto subito il giro del web e che hanno costretto il brasiliano a fare immediatamente marcia indietro: “Quando ho parlato dell’Aston Villa mi riferivo solo all’affetto per un luogo dove sono cresciuto come uomo e come calciatore e non alla volontà di tornare. Amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi”.

Ma nonostante il passo indietro l’addio del brasiliano sembra quanto mai imminente a fine stagione con diverse squadre in Premier che stanno cominciando a muovere per il centrocampista. La Juve si prepara a separare una coppia arrivata con tantissimo clamore la scorsa estate. Uno dei due dirà addio a fine stagione e tutto sembra puntare su Douglas.