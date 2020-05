Juventus, l'ex Benatia durissimo con Allegri: "Io tradito"

L'ex difensore della Juventus Medhi Benatia ha attaccato duramente l'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri in una intervista a Sky Sport 24. Il nazionale marocchino ha raccontato il momento in cui i rapporti si sono incrinati, nella stagione 2017/2018, dopo la partita persa in casa contro il Napoli che quasi costò lo scudetto ai bianconeri: "Dopo Juventus-Napoli ho vissuto la settimana più brutta: abbiamo sofferto tantissimo, ho quasi tenuto la difesa da solo, poi in occasione del gol di Koulibaly ho perso la marcatura".

"La settimana dopo Allegri, contro l'Inter, mi ha tolto dai titolari: mi sono sentito tradito, credo che non avesse guardato bene la partita contro il Napoli. Il gol di Koulibaly è stato un momento bruttissimo e difficilissimo, non ho dormito per 2-3 giorni".

"Ero molto triste. Quando ho visto che Allegri non mi faceva giocare contro l'Inter l'ho presa sul personale. Fortunatamente abbiamo vinto 3-2: ero contento per la vittoria però nello stesso momento ero triste. Stavo giocando ogni tre giorni, ero sempre lì presente. L'ho presa davvero male". Da quel momento i rapporti non sarebbero stati più gli stessi, fino alla cessione nel gennaio del 2019.

Benatia poi ha rivelato qual è l'allenatore che stima di più: "Guidolin è stato l'allenatore che mi ha dato di più: l'Udinese rimarrà sempre qualcosa di particolare e speciale".

L'esperienza a Roma: "Sarei tornato a piedi. Non si è potuto fare, ma quando ho saputo che l'avventura alla Juve era finita erano due le opzioni: o andare in Qatar per motivi familiari o tornare a Roma. Massara e Balzaretti hanno cercato di chiudere l'affare, ma purtroppo non è stato possibile e adesso sono in Qatar".

SPORTAL.IT | 05-05-2020 22:22