Juventus: Max Allegri annuncia il ritorno di un big nel derby

Dopo un inizio di stagione terribile, con due punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato, la Juventus si è rilanciata con tre vittorie consecutive tra Serie A e Champions League contro Spezia, Sampdoria e Chelsea. Ora per i bianconeri è il momento del derby col Torino di Ivan Juric: anche i granata, dopo due sconfitte nelle prime due partite, si sono rimessi in sesto con due vittorie e due pareggi e adesso, come sempre, sono pronti a vendere cara la pelle nel derby della Mole, che si giocherà domani alle 18.

Massimiliano Allegri in attacco è privo degli infortunati Paulo Dybala e Alvaro Morata, ma durante la tradizionale conferenza della vigilia chiede i tre punti alla squadra: “Dobbiamo sistemare la classifica, dare un altro colpettino – dice il tecnico della Vecchia Signora -. Chi gioca? Due sicuri li ho scelti: Szczesny e Chiellini. Gli altri devo valutarli in base alla loro condizione fisica. Per il Torino è la partita della vita, sarà più difficile di quella di mercoledì. Sulla carta abbiamo 5 punti in meno del previsto. Dobbiamo recuperarli a ogni passo. In più, vediamo di portare a casa una vittoria per passare meglio la sosta. Sfruttiamo l’energia positiva del momento”.

L’allenatore livornese torna quindi sulla gara vinta contro il Chelsea grazie a un lampo di Federico Chiesa, nella quale però non sono mancate le imperfezioni: “All’inizio abbiamo sbagliato molto tecnicamente però abbiamo dato la giusta interpretazione. La partita di mercoledì mi ha riempito di gioia per i ragazzi, il pubblico e lo stadio, che ci ha sostenuto. Bernardeschi ha fatto bene soprattutto a livello fisico. Alex Sandro è un grande giocatore, poi ci sono annate e annate”. Poi ecco la sorpresa con due recuperi, che torneranno molto utili specialmente dopo la sosta per la Nations League: “Arthur si è allenato con la squadra e alza il livello, può darsi che nel derby venga in panchina così come Kaio Jorge“.

OMNISPORT | 01-10-2021 14:34