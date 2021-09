Juventus, Max Allegri sorride: buona notizia in ottica Napoli

Arrivano buone notizie in casa Juventus. In vista del match delicato contro il Napoli, specialmente dopo un inizio difficile per i bianconeri con un solo punto raccolto nelle prime due partite (pareggio in trasferta con l’Udinese e sconfitta in casa contro l’Empoli), il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe recuperare un giocatore importante.

Come riportato da Sky Sport infatti, i nuovi accertamenti medici hanno escluso lesioni per Federico Chiesa, dopo il fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato in Nazionale. L’esterno ligure ha dovuto saltare il match contro la Lituania con l’Italia e probabilmente non partirà dall’inizio nella sfida clou di sabato al San Paolo contro il Napoli.

L’ultima sensaziona è che verrà corso il rischio, ma difficilmente Allegri schiererà Chiesa dal primo minuto. Il giocatore tornerà comunque prima in campo ad allenarsi e bisognerà vedere come reagirà la sua gamba. Il 23enne bianconero non molla mai e potrebbe stringere i denti in vista di una sfida già cruciale per il destino del campionato.

C’è però da fare i conti anche col calendario della Juventus: Martedì 14 settembre c’è il Malmo in Champions League, mentre 5 giorni dopo i bianconeri ospiteranno il Milan in un altro scontro diretto in Serie A. La fida contro il Napoli è troppo importante e Allegri vorrebbe schierare Chiesa ma solo se in condizione buona, un ulteriore peggioramento non è consentito in vista delle prossime partite.

Chiesa d’altronde è troppo importante per questa Juventus, soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Nel 2021 ha collezionato diversi estimatori, in ultimo Tacchinardi che in settimana ha speso bellissime parole sul giocatore della Nazionale: “Al momento è quello che, in bianconero, ha già dimostrato più di tutti, nell’atteggiamento e nei numeri. Per me è un fenomeno, è il nuovo Nedved e lo vedo fra 3-4 anni da Pallone d’Oro”.

OMNISPORT | 09-09-2021 15:34