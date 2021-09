Niente trasferimento in Russia per Samu Castillejo. L’attaccante esterno spagnolo resterà al Milan nei prossimi mesi e proverà a conquistarsi un posto, altrimenti saluterà i rossoneri il prossimo gennaio.

E’ saltata la trattativa con il Cska Mosca: Castillejo non era convinto del trasferimento in Russia, e il Diavolo non ha trovato l’accordo con il club moscovita sulla formula del prestito, che il Cska voleva gratuito.

OMNISPORT | 07-09-2021 16:09