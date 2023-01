Juventus, McKennie piace anche al Leeds

24-01-2023 12:34

Anche il Leeds si lancia su Weston McKennie, il centrocampista americano della Juventus. Lo scrive Relevo. Gli inglesi vorrebbero prenderlo entro la fine del mercato di gennaio, ma l’operazione è piuttosto difficile. Su di lui è partito in anticipo l’Aston Villa, ma nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti tra il Leeds e la Juve. Bisognerà capire se dall’Inghilterra arriverà un’offerta soddisfacente o se il giocatore sarà solo prenotato per giugno. Nelle ultime partite, McKennie è partito quasi sempre titolare, a dimostrazione della stima che ha per lui Massimiliano Allegri.

