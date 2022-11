Juventus, Moggi: "A Mino piaceva avere ragione, a me piaceva dargliela"

09-11-2022 09:08

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus ed ora opinionista televisivo, ha raccontato tramite il proprio profilo Twitter un aneddoto relativo a Paul Pogba e di Mino Raiola:

Le sue parole: “Quando ti vidi giocare per la prima volta dissi a Mino: “questo ragazzo ha la stoffa, stoffa da vendere”. Lui mi rispose: “vedrai che arriverà in alto”. A Mino piaceva avere ragione, a me piaceva dargliela. Voi lo avete reso sempre orgoglioso”, si legge nel suo tweet pubblicato.