Juventus-Morata, la decisione dello spagnolo spiazza i bianconeri

07-07-2022 16:25

Se lentamente tutti i tasselli del mercato della Juventus stanno andando al loro posto, sul fronte Alvaro Morata invece le cose sembrano alquanto complicarsi.

Fumata nera Morata, la scelta dello spagnolo

Lo spagnolo infatti, tornato a Madrid dopo il prestito a Torino, contrariamente a quanto lasciato intendere qualche settimana fa avrebbe deciso di rimanere all’Atletico.

È questo ciò che ha appreso e ha poi rilanciato ‘Goal.com’, testata dalla quale la Juventus sperava di sentire tutt’altro tipo di notizia.

I motivi dietro la decisione di Morata

Allegri e la dirigenza juventina infatti, nell’ottica di completare il reparto avanzato, puntavano forte sul ritorno sotto la Mole dello spagnolo, profondo conoscitore dell’ambiente bianconero e dei meccanismi dell’allenatore toscano.

L’approdo in Piemonte però, verosimilmente, questa volta non si concretizzerà perché Morata pare aver deciso di giocarsi il posto ai Mondiali in Qatar in un contesto molto competitivo (e in grado di farlo brillare) come quello dell’Atletico, club al quale poi, alla luce dei problemi di liquidità e delle difficoltà nel mettere a segno nuovi colpi, la permanenza di Morata fa più che comodo.

No di Morata, la risposta della Juventus

Cherubini quindi, impegnato nel frattempo sia a chiudere su Zaniolo che nell’ardua missione di convincere il Napoli ad allentare la presa su Koulibaly, ora dovrà puntare su altri profili per riempire la casella in attacco del vice-Vlahovic.

In questo senso, come evidenziato dal Corriere dello Sport, è da sottolineare il sondaggio fatto dalla Juventus per Arnautovic, punta del Bologna che farebbe al caso di Allegri per avere una valida alternativa al serbo in quella che si prospetta una stagione molto lunga.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE